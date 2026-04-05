Cremonese-Bologna 1-2 | Joao Mario e Rowe firmano la vittoria Espulsi Ferguson e Maleh

Nella partita tra Cremonese e Bologna, disputata oggi, il risultato finale è di 1-2. Joao Mario ha segnato per il Bologna, mentre Rowe ha messo a segno il gol decisivo. La Cremonese ha subito due espulsioni, una per Ferguson e una per Maleh. La squadra di casa si è presentata con una prestazione poco efficace, mentre gli ospiti hanno conquistato i tre punti con una rete nel secondo tempo.

Cremona, 5 aprile 2026 – Un buon Bologna e una brutta Cremonese. Nell’uovo, i rossoblù trovano i tre punti: niente sorpresa allo Zini, nonostante un finale che definire caldo è un eufemismo, tra rigori, cartellini che volano - due rossi -, gomiti alti e un po' di cinema, che non sporca però il successo netto e meritato della squadra di Italiano. Dimenticato così il flop contro la Lazio e ritrovato il sorriso in vista dell’Aston Villa, ospite giovedì al Dall’Ara – ore 21 – per l’andata dei quarti di Europa League. Nell’undici Pasquale rossoblù, sulle fasce trovano spazio Miranda e Joao Mario, dietro, mentre davanti è ancora il turno di Rowe e Bernardeschi, con Castro punta centrale, e anche l’unica a disposizione in gruppo assieme al giovane Castaldo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cremonese-Bologna 1-2: Joao Mario e Rowe firmano la vittoria. Espulsi Ferguson e Maleh Leggi anche: Pagelle Cremonese Bologna: magia Joao Mario, Rowe dominante. Maleh-Ferguson nel finale…VOTI Leggi anche: Cremonese-Bologna 1-2, nel finale espulsi Maleh e Ferguson Temi più discussi: Cremonese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Bologna pronostico risultato IA intelligenza artificiale; Diretta Cremonese-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Cremonese-Bologna, la probabile formazione grigiorossa. Cremonese-Bologna 1-2: gol di Joao Mario e Rowe per gli emilianiLa squadra di Italiano ritrova il successo in campionato, battendo 2-1 la Cremonese, e sale all'ottavo posto in classifica. Dopo appena tre minuti la sblocca Joao Mario, poi al quarto d'ora il mancino ... sport.sky.it Serie A, 31° turno: Cremonese-Bologna 1-2Bologna non distratto dai quarti di Europa League (giovedì) con l'Aston Villa Colpo 1-2 in casa Cremonese, a rischio B. Grande avvio rossoblù, con Miranda che serve gli assist per il bellissimo gol al ... rainews.it Cremonese-Bologna 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com Gli straordinari ultimi 10 minuti di Cremonese-Bologna fallo di Ravaglia su Romano Mussolini e rigore per la Cremonese realizzato da Bonazzoli per l'1-2 Gomitata di Maleh a Zortea e rosso diretto per il centrocampista della Cremonese M - facebook.com facebook