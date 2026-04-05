Cremonese-Bologna 1-2 decidono Joao Mario e Rowe

Nel match tra Cremonese e Bologna, il risultato finale è stato di 2-1 in favore della squadra ospite. I gol decisivi sono stati segnati da Joao Mario e Rowe. Con questa vittoria, il Bologna ha guadagnato tre punti e si è posizionato temporaneamente all’ottavo posto della classifica, superando la Lazio. La partita si è svolta in trasferta per il Bologna.