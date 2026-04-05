Cremonese-Bologna 1-2 decidono Joao Mario e Rowe

Da feedpress.me 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Cremonese e Bologna, il risultato finale è stato di 2-1 in favore della squadra ospite. I gol decisivi sono stati segnati da Joao Mario e Rowe. Con questa vittoria, il Bologna ha guadagnato tre punti e si è posizionato temporaneamente all’ottavo posto della classifica, superando la Lazio. La partita si è svolta in trasferta per il Bologna.

Il Bologna vince 2-1 in trasferta contro la Cremonese e si riprende l’ottavo posto in classifica, scavalcando la Lazio. Allo Zini decidono i gol di Joao Mario e Rowe nel primo tempo, mentre nel finale Bonazzoli accorcia su rigore. In evidenza anche Miranda, autore di due assist. Per la squadra di Giampaolo sfuma così l’occasione di accorciare sul Cagliari, sconfitto ieri dal Sassuolo, in attesa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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