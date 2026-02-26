Il Bologna soffre poi il gol di Joao Mario archivia il Brann | felsinei agli ottavi di Europa League
Il Bologna ha superato il Brann grazie a un gol nella ripresa, dopo un primo tempo difficile in cui il portiere ha parato diversi tentativi dell’avversario. La partita si è risolta con l’ottenimento di un risultato favorevole che consente ai felsinei di passare agli ottavi di Europa League. La squadra ha mostrato determinazione nel secondo tempo, portando a casa la vittoria.
Dopo un primo tempo di sofferenza, con Skorupski decisivo per mantenere la porta inviolata, il Bologna nella ripresa ha avuto la meglio del Brann, grazie alla rete di Joao Mario. L'1-0 del Dall'Ara replica quello dell'andata in Norvegia e qualifica i felsinei agli ottavi di Europa League: affronteranno una tra Roma e Friburgo, domani il sorteggio.
