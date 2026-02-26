Il Bologna soffre poi il gol di Joao Mario archivia il Brann | felsinei agli ottavi di Europa League

Il Bologna ha superato il Brann grazie a un gol nella ripresa, dopo un primo tempo difficile in cui il portiere ha parato diversi tentativi dell’avversario. La partita si è risolta con l’ottenimento di un risultato favorevole che consente ai felsinei di passare agli ottavi di Europa League. La squadra ha mostrato determinazione nel secondo tempo, portando a casa la vittoria.