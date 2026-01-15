Nel match del Bentegodi, Bologna supera Verona 3-2, tornando a vincere dopo due mesi. I felsinei conquistano tre punti importanti, mentre i scaligeri continuano la loro fase difficile. Ecco il resoconto dettagliato della partita, analizzando gli aspetti salienti e le dinamiche che hanno caratterizzato l'incontro tra le due squadre.

Verona Bologna, la squadra di Italiano ritrova la vittoria dopo due mesi e si rilancia in classifica. Si ferma ancora una volta la squadra di Zanetti. Il calcio, si sa, vive di momenti e di attese. Quasi due mesi dopo l'ultima volta, riecco il Bologna che torna a riassaporare il gusto dolce dei tre punti. Era dal lontano 22 novembre che la formazione guidata da Vincenzo Italiano non riusciva a chiudere una pratica di campionato con un successo, e farlo proprio nella sentita sfida contro l'Hellas aggiunge un sapore speciale a questa serata di sport. Che a Verona, finalmente, torna a vincere, superando non solo l'avversario ma anche i propri fantasmi recenti.

© Juventusnews24.com - Verona Bologna 2-3, i felsinei ritrovano la vittoria. scaligeri sempre più giù. Il resoconto del match del Bentegodi

