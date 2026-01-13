Crans-Montana nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage Il giallo dei fuochi d’artificio illegali vicino ai corpi
L'inchiesta su Crans-Montana rivela dettagli inquietanti sulla notte della tragedia, con immagini delle telecamere che mostrano la porta di sicurezza bloccata e i fuochi d’artificio illegali. Tra i materiali investigativi emergono anche conversazioni tra mamme, con riferimenti a petardi nel locale, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda e a ricostruire i fatti.
Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. E spunta una chat tra mamme: “Petardi accesi nel locale”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com
#JessicaMoretti non andrà ai domiciliari. Per la gestrice del bar #LeConstellation di #Crans-Montanasono sostanzialmente un obbligo di firma. Ma non potrà lasciare la #Svizzera - facebook.com facebook
