Crans-Montana nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage Il giallo dei fuochi d’artificio illegali vicino ai corpi

Da ilsecoloxix.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta su Crans-Montana rivela dettagli inquietanti sulla notte della tragedia, con immagini delle telecamere che mostrano la porta di sicurezza bloccata e i fuochi d’artificio illegali. Tra i materiali investigativi emergono anche conversazioni tra mamme, con riferimenti a petardi nel locale, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda e a ricostruire i fatti.

Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. E spunta una chat tra mamme: “Petardi accesi nel locale”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

crans montana nelle carte dell8217inchiesta le foto della notte della strage il giallo dei fuochi d8217artificio illegali vicino ai corpi

© Ilsecoloxix.it - Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei fuochi d’artificio illegali vicino ai corpi

Leggi anche: Crans-Montana, "Cancellati video e foto la notte della strage": nuove accuse ai gestori del locale

Leggi anche: Crans-Montana, coniugi Moretti la notte della strage "tolsero dai social video delle serate e foto della ristrutturazione del locale"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

crans montana carte dell8217inchiestaCrans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei fuochi d’artificio illegali vicino ai corpi - Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. ilsecoloxix.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.