La giornata alla Continassa si presenta con alcuni assenti in vista della prossima partita dei bianconeri. Tra i giocatori indisponibili c’è anche Adzic, che dovrebbe restare fuori per motivi di infortunio. La squadra si prepara con le ultime notizie sulla formazione e le condizioni dei vari atleti, mentre non si segnalano altre assenze o aggiornamenti riguardanti eventuali diffidati o recuperi imminenti.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allenamento di vigilia in casa Juventus. La sfida contro il Genoa è ormai alle porte. Out solo Adzic. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Adzic: problema alla caviglia riscontrato in nazionale, il giocatore andrà monitorato in queste settimane Probabili formazioni Juve Genoa: le possibili scelte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: giornata di vigilia per i bianconeri. Out Adzic

Continassa Juve: giornata di riposo per i bianconeriCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania.

Continassa Juve: bianconeri ancora al lavoro alla Continassa a ranghi ridottidi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Temi più discussi: Ostigard-Juve, contatto! Perché è sulla lista di Ottolini e cosa disse di lui Spalletti; Juventus, ripresa alla Continassa: le condizioni di Holm e Thuram; Nunez osservato speciale della Juventus in Algeria-Uruguay e intanto alla Continassa è stato avvistato l'agente: la situazione; Juventus, le ultime dalla Continassa: Spalletti ha guidato l'allenamento, gruppo al completo e diversi giovani dalla Next Gen.

Juventus, ripresa alla Continassa: Vlahovic pronto per il GenoaJuventus, ripresa alla Continassa: Vlahovic pronto per il Genoa La Juventus torna al lavoro: oggi Luciano Spalletti ritrova il gruppo alla Continassa dopo due giorni di riposo, con ... tuttojuve.com

Juventus a riposo, ma Milik è già alla ContinassaOggi, la Juventus non sarà al lavoro alla Continassa visto che Luciano Spalletti ha concesso il giovedì di riposo. La squadra anche ieri non si è allenata e la ripresa ... tuttojuve.com

La Juventus si sta riunendo alla Continassa, Luciano Spalletti sta ritrovando alla spicciolata i 15 bianconeri in giro per il mondo per la pausa Nazionali. #ANSA facebook

#Nunez allo Stadium, blitz di Inzaghi alla Continassa: la #Juve non lo perde di vista x.com