Conferenza stampa Di Francesco post Inter Lecce | Gandelman un giocatore che ci migliora Bastoni con loro non fa il braccetto! Gol evitabile ma…

Nella conferenza stampa postpartita, l’allenatore del Lecce Di Francesco ha commentato la sconfitta contro l’Inter. Ha sottolineato l’importanza di Gandelman nel migliorare la squadra e ha chiarito il ruolo di Bastoni, precisando che non svolge la posizione di braccetto. Ha anche analizzato il gol subito, definendolo evitabile, e ha condiviso le sue considerazioni sulla prestazione complessiva dei salentini.

Inter News 24 Conferenza stampa Di Francesco post Inter Lecce: le parole del tecnico dei salentini dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Eusebio Di Francesco al termine di Inter Lecce, match vinto dai nerazzurri per 1 a 0 nel 16° turno di Serie A. « Abbiamo fatto capire ai ragazzi che possiamo giocarcela contro chiunque, nonostante le tante assenze hanno interpretato al meglio le mie richieste. Abbiamo preso un gol evitabile, siamo riusciti a concedere poco all'Inter e a creare qualcosa. Siamo calati nella ripresa, ma ci poteva stare. Ci teniamo stretti questa prestazione.

