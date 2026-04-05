Codice d’onore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, domenica 5 aprile 2026, alle 21:20 su Rete 4, viene trasmesso il film drammatico del 1992 intitolato

Codice d’onore: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Codice d’onore (A Few Good Men), film drammatico del 1992 diretto da Rob Reiner con protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene incaricato di formare un collegio di difesa dinanzi alla corte marziale per due marines, il vice-caporale Dawson e il soldato scelto Downey, accusati dell’omicidio di un commilitone, il soldato semplice William T. Santiago, avvenuto nella base navale di Guantánamo, a Cuba. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Sulle ali dell’onore: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sulle ali dell’onore (Devotion), film del 2022 diretto da J.

Homefront: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Homefront, film thriller d’azione del 2013 diretto da Gary Fleder,...

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Stasera in TV, Codice d'onore: la frase di Jack Nicholson che è diventata una leggenda nella storia del cinemaScopri perché la frase di Jack Nicholson in Codice d'onore è diventata iconica. Analisi del film cult del 1992 con Tom Cruise. msn.com

Codice d’onore è tratto da una storia vera?/ Il film militare oggi 1° gennaio su Rete 4Codice d'onore, il film è tratto da una storia vera? Un cult del cinema anni '90 che ha segnato un'epoca intera Questa sera 1° gennaio 2025 andrà in onda su Rete 4 il film Codice d’onore, una ... ilsussidiario.net

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