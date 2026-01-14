Homefront | tutto quello che c’è da sapere sul film

Homefront è un film del 2013 diretto da Gary Fleder, con protagonisti Jason Statham e James Franco. Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21:20, verrà trasmesso su Italia 1. In questa introduzione troverai informazioni sulla trama, il cast e i dettagli sulla visione del film, offrendo una panoramica completa per gli appassionati di cinema e di questa pellicola d’azione.

Homefront: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Homefront, film thriller d’azione del 2013 diretto da Gary Fleder, scritto e prodotto da Sylvester Stallone, con protagonisti Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In una banda di spacciatori pericolosi c’è un agente sotto copertura, Phil Broker. Una sera gli spacciatori vengono arrestati dalla DEA, ad eccezione di Danny T. e di suo figlio, che riescono a fuggire in macchina. Phil Broker li insegue e li raggiunge, ma il figlio di Danny T. 🔗 Leggi su Tpi.it

