Sulle ali dell’onore | tutto quello che c’è da sapere sul film

“Sulle ali dell’onore” è un film del 2022 diretto da J. che racconta una storia di coraggio e amicizia. In questa introduzione troverai informazioni sulla trama, il cast e le modalità di visione. Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21:20, il film sarà trasmesso su Rai 2. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su questa produzione e il suo contesto narrativo.

Sulle ali dell'onore: trama, cast e streaming del film. Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sulle ali dell'onore (Devotion), film del 2022 diretto da J. D. Dillard. Basata sul libro Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos, la pellicola racconta la vera storia di Jesse L. Brown e Tom Hudner durante la guerra di Corea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film, tratto da una storia vera ambientata nei primi anni Cinquanta, tratta di due piloti di caccia della Marina degli Stati Uniti, i quali rischiano la vita durante la guerra di Corea diventando i più celebri eroi della Marina.

