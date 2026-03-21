Calciomercato Juve LIVE | i bianconeri vogliono provarci per Rudiger torna di moda Retegui

Sul calciomercato della Juventus si fanno avanti voci su un interesse per Rudiger mentre torna di moda il nome di Retegui. La redazione segue le trattative in tempo reale, aggiornando su indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Continueremo a monitorare tutte le mosse dei bianconeri nel tentativo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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