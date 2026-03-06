Cuore bruciato lettera dei colleghi contro il primario Oppido | Clima tossico stanno andando via tutti

Gli infermieri della Cardiologia pediatrica hanno scritto una lettera al primario Oppido per denunciare un clima tossico all’interno del reparto, segnalando tensioni che stanno portando all’uscita di diversi membri dello staff. Nella comunicazione, chiedono un incontro urgente con la direzione per affrontare la situazione. La lettera evidenzia un crescente malcontento tra i professionisti e la preoccupazione per il benessere dei pazienti.

Gli infermieri della Cardiochirurgia pediatrica denunciano tensioni interne e chiedono un incontro urgente alla direzione. Intanto la Procura di Napoli avvia accertamenti sul caso a Bolzano Una nuova lettera di denuncia scuote l’azienda ospedaliera dei Colli e in particolare il reparto di Cardiochirurgia pediatrica e Trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli. Nel documento, firmato dal coordinatore facente funzioni Francesco Farinaceo e sottoscritto collegialmente dagli infermieri, si parla apertamente di un clima lavorativo “tossico e insostenibile”, riporta La Repubblica. La comunicazione, datata 20 gennaio e precedente a quella già emersa nei giorni successivi, segnala una situazione definita ormai “al punto di non ritorno”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Bimbo col cuore bruciato, lettera dei colleghi contro Guido Oppido per il "clima pesante" in sala operatoriaUndici infermieri e tecnici della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno firmato una lettera in cui hanno descritto...

Monaldi, lettera del personale contro il primario Oppido: “Clima di paura e sfiducia”Una lettera firmata dal personale infermieristico, dagli OSS e dai tecnici della sala operatoria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli denuncia un clima...

