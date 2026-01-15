Pio Esposito a Dazn | Gol che aspettavo da tanto con Chivu un legame speciale siamo cresciuti insieme C’è una cosa che vogliamo tutti
Dopo la vittoria contro il Lecce, l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha commentato il suo gol aspettato da tempo. Ricordando il rapporto con Chivu, con cui è cresciuto, ha sottolineato l’importanza di condividere momenti significativi nel percorso professionale. Le sue parole riflettono l’attaccamento alla maglia e la volontà di migliorare, elementi fondamentali per il futuro della squadra.
Inter News 24 L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Lecce. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Lecce, l'attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito non ha nascosto le emozioni. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn dopo il successo nel 16° turno di Serie A. IL GOL IN CAMPIONATO CHE ASPETTAVO DI PIU'? – « Sì, sinceramente lo aspettavo da tanto e finalmente è arrivato. Il duro lavoro ripaga sempre, sono contentissimo. Ora quello in Champions? Si, manca quello in Champions ma va bene così. Stasera mi accontento di quello che è successo oggi, poi ci penseremo » LA CORSA DI CHIVU PER L'ESULTANZA – « Dopo la mischia l'ho visto.
