Dopo la vittoria contro il Lecce, l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha commentato il suo gol aspettato da tempo. Ricordando il rapporto con Chivu, con cui è cresciuto, ha sottolineato l’importanza di condividere momenti significativi nel percorso professionale. Le sue parole riflettono l’attaccamento alla maglia e la volontà di migliorare, elementi fondamentali per il futuro della squadra.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Lecce. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Lecce, l’attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito non ha nascosto le emozioni. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn dopo il successo nel 16° turno di Serie A. IL GOL IN CAMPIONATO CHE ASPETTAVO DI PIU’? – « Sì, sinceramente lo aspettavo da tanto e finalmente è arrivato. Il duro lavoro ripaga sempre, sono contentissimo. Ora quello in Champions? Si, manca quello in Champions ma va bene così. Stasera mi accontento di quello che è successo oggi, poi ci penseremo » LA CORSA DI CHIVU PER L’ESULTANZA – « Dopo la mischia l’ho visto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito a Dazn: «Gol che aspettavo da tanto, con Chivu un legame speciale, siamo cresciuti insieme. C’è una cosa che vogliamo tutti»

Leggi anche: Ndour a DAZN: «Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme, ecco cosa penso sul centravanti dell’Inter»

Leggi anche: Pio Esposito si racconta: «Con Chivu un rapporto bellissimo, siamo cresciuti assieme. Vestire la maglia dell’Inter è speciale! Ecco cosa ruberei dai miei fratelli»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter-Napoli, il risultato LIVE; Inter-Napoli, è un pari spettacolo: McTominay riprende due volte Chivu; Formazioni ufficiali Inter-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Acerbi, Thuram, Pio Esposito, Cambiaghi e Castro; Parma-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Dimarco e Thuram, gli highlights.

Inter, Pio Esposito: "Il primo posto non ci può spaventare, grande legame con Chivu" - Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta di misura sul Lecce grazie al suo. tuttomercatoweb.com