Sorteggi ottavi | Atalanta Bologna Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions Europa e Conference League

Le otto squadre qualificate dai gironi di Champions, Europa e Conference League si preparano per i sorteggi degli ottavi. Tra queste ci sono l'Atalanta, il Bologna, la Roma e la Fiorentina, pronte a scoprire gli avversari nelle rispettive competizioni. Le urne contengono le squadre che si sfideranno nei prossimi turni, con il sorteggio che definirà gli accoppiamenti ufficiali.

Nell'edizione in corso, soltanto cinque delle nove squadre che componevano la prima fascia al momento del sorteggio del girone unico si sono qualificate direttamente al sorteggio degli ottavi: Manchester City, Bayern, Liverpool, Chelsea e Barcellona. Gli altri tre posti rimanenti per completare le prime otto sono stati occupati da Arsenal (che partiva dalla seconda fascia), Tottenham (terza fascia) e Sporting CP (terza fascia).Così erano in origine le 16 qualificate agli ottavi:Fascia 1: Psg (spareggio), Real Madrid (spareggio), Manchester City, Bayern, Liverpool, Chelsea e Barcellona Fascia 2: Arsenal, Bayer Leverkusen (spareggio),... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

