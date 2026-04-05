La pace e il messaggio potentissimo del Papa in una Pasqua segnata dagli orrori E quella Terra Santa infiammata che ricorda Paolo VI

In una Pasqua segnata da conflitti e violenze in Medio Oriente, il Papa ha rivolto un messaggio di pace, sottolineando l'importanza del dialogo in un momento di grande tensione nella regione. La situazione in Terra Santa è tornata al centro dell’attenzione internazionale, richiamando le parole di un precedente pontefice che aveva vissuto situazioni analoghe. Questa prima Pasqua del nuovo Papa si inserisce in un quadro di crisi che coinvolge molte parti, con appelli alla calma e alla riconciliazione.

La prima Pasqua di Papa Leone XIV è segnata dalla guerra in Medioriente e in Terra Santa, non un evento qualunque ma un enorme fardello per il capo della Chiesa Cattolica, che da mesi chiede, a chi ha le armi in mano, che ritorni la Pace. E la via Crucis con la croce, così come non si vedeva da anni, non è stato solo un ritorno alle origini della tradizione iniziata da Papa Paolo VI ma un messaggio forte che il Santo Padre ha voluto mandare alla comunità cristiana nel mondo nel chiedere la Pace. “Pace è la parola che è risuonata potente da piazza San Pietro, che Papa Leone ha voluto pronunciare con forza e che rimanda a un messaggio di pace... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La pace e il messaggio potentissimo del Papa in una Pasqua segnata dagli orrori. E quella Terra Santa infiammata che ricorda Paolo VI" Il messaggio di Pasqua del vescovo Lagnese: "Il Signore vi dia Pace"Si concentra sulla pace il messaggio per Pasqua del vescovo di Caserta e Arcivescovo di Capua, Monsignor Pietro Lagnese. Pasqua, il Papa celebra la messa a San Pietro: attesa per il messaggio al mondo e i richiami alla paceLa Pasqua torna a essere uno dei momenti più simbolici e osservati della vita della Chiesa cattolica, con lo sguardo del mondo puntato su Piazza San... Temi più discussi: Terra Santa, padre Ielpo: la Pasqua ci aiuti a leggere la storia con gli occhi di Dio; Terra Santa, come vivono i giovani cristiani il desiderio di pace?; Prosperi: Un fatto grave, la presenza cristiana in Terra Santa è speranza per tutti i popoli; Oggi la Colletta per fermare l’esodo dei cristiani dalla Terra Santa. Santa Messa Pasqua 2026 al Santo Sepolcro | Diretta video a porte chiuse: Pizzaballa e la pace in Terra SantaSanta Messa al Santo Sepolcro Pasqua 2026: diretta video streaming, annuncio Resurrezione in Terra Santa dopo il caos diplomatico su Pizzaballa ... ilsussidiario.net «In Terra Santa non è una Pasqua di gioia. Ma speriamo ancora nella pace»Padre Ibrahim Faltas a Tempi: «Il Santo Sepolcro per Pasqua è chiuso ai fedeli, la gente soffre. Ma resta la fede in Cristo Risorto» ... tempi.it Fra Ielpo, il lucano custode di Terra Santa dopo le mancate Palme con Pizzaballa: «La mia Pasqua a Gerusalemme» x.com Speciale LabTv: Terra Santa ferita. Frammenti di speranza in tempo di Pasqua - facebook.com facebook