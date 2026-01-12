La nostra presenza in Terra Santa si basa sulla volontà di costruire ponti e promuovere il dialogo tra le comunità locali. Con un approccio di vicinanza e rispetto, ci impegniamo a sostenere le persone dei Territori Occupati attraverso iniziative che favoriscono la pace e la coesione. La nostra esperienza si fonda sulla costante presenza e sull’ascolto, per contribuire a un futuro di convivenza possibile.

Ancora una volta in Terra Santa, ancora una volta con lo stile della vicinanza, della presenza, dell’incontro con le persone dei Territori Occupati. Così abbiamo trascorso i giorni tra Natale e l’Epifania: noi, un gruppo di 23 giovani adulti di varie parti d’Italia, insieme a padre Francesco Cavallini e alle comunità di Jenin, Nablus, Taybeh, Tent of Nations (Betlemme) e Abu Nuwar. Prosegue, così, il progetto “Artigiani della Pace” promosso da Percorsi di Vita e dalla rete Magis-EUM, dopo le due ultime estati trascorse in Cisgiordania. Sono stati giorni dedicati alla cura delle relazioni, alla coltivazione di quei germogli spuntati dopo le esperienze estive, al raccolto gioioso dei primi frutti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Forlivesi in Terra Santa: "Abbiamo incontrato gruppi che lavorano per un futuro di pace"

Leggi anche: “Briccialdi day, così la musica si fa racconto della nostra storia e della nostra crescita”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La nostra esperienza in Terra Santa, artigiani della pace che si fa comunità - Abbiamo trascorso i giorni tra Natale e l’Epifania: noi, un gruppo di 23 giovani adulti di varie parti d’Italia, insieme a padre Francesco Cavallini e alle comunità di Jenin, Nablus, Taybeh, Tent of N ... bergamonews.it