C’è dell’esplosivo di troppo nelle elezioni in Ungheria

Durante le operazioni di controllo al confine con la Serbia, è stato rinvenuto materiale esplosivo. Il leader dell'opposizione ha accusato il governo di aver coinvolto il primo ministro in questa vicenda, senza tuttavia fornire prove dirette. Le autorità stanno indagando sulla provenienza e sul motivo di tale ritrovamento, che ha generato tensioni politiche nel paese. La scoperta ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali.

È stato trovato al confine con la Serbia e il leader dell'opposizione accusa Orbán di aver fabbricato il caso per influenzare il voto del 12 aprile Il presidente della Serbia Alexander Vucic ha informato il primo ministro ungherese Viktor Orbán del ritrovamento di due zaini pieni di esplosivo e detonatori accanto al gasdotto TurkStream, a 20 chilometri dal confine tra Serbia e Ungheria. Orbán ha convocato subito una riunione d’emergenza del Consiglio di difesa nazionale per valutare misure straordinarie e garantire la sicurezza nazionale a una settimana dalle elezioni: è il motivo che ha spinto il suo principale avversario, Péter Magyar, a definire il ritrovamento dell’esplosivo una montatura organizzata ad arte per condizionare il voto. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - C’è dell’esplosivo di troppo nelle elezioni in Ungheria Rubio in Ungheria assicura a Orban l’appoggio di Trump alle elezioni. Il premier: “Tra noi una nuova età dell’oro”Un “San Valentino” a scoppio ritardato ma ugualmente intenso quello tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il primo ministro ungherese... Leggi anche: Elezioni in Ungheria, verso il tramonto dell’era Orbán: lo sfidante Magyar ha 20 punti di vantaggio. Colpo ai nazionalisti in Ue Si parla di: Dopo un anno, non c'è ancora nessun sospetto sull'incidente militare con granata avvenuto in Ungheria. Vucic avverte Orban: Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria. E Budapest accusa l’UcrainaL'Ungheria accusa inoltre Kiev di precedenti azioni contro le infrastrutture energetiche russe, tra cui il sabotaggio del gasdotto Nord Stream ... ilfattoquotidiano.it Serbia, esplosivi vicino gasdotto diretto in Ungheria | Vucic chiama Orban: riunione d’emergenza a BudapestSerbia, trovati esplosivi vicino gasdotto verso l'Ungheria: Vucic chiama Orban, convocata riunione d'emergenza del Consiglio di difesa a Budapest ... ilsussidiario.net