Carta docente mobilità e contrattazione separata Castellana Gilda alza il muro | La formazione? Deducibile fiscalmente I vincoli agli spostamenti? Vanno aboliti

Un rappresentante sindacale ha espresso posizioni ferme sulla questione della carta docente, della mobilità e della contrattazione separata. Ha affermato che la formazione può essere dedotta fiscalmente e ha richiesto l'eliminazione dei vincoli sugli spostamenti. Nel frattempo, l'Aran e le principali sigle sindacali stanno negoziando un'ipotesi di accordo, senza ancora raggiungere un'intesa definitiva.