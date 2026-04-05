Carta docente mobilità e contrattazione separata Castellana Gilda alza il muro | La formazione? Deducibile fiscalmente I vincoli agli spostamenti? Vanno aboliti
Un rappresentante sindacale ha espresso posizioni ferme sulla questione della carta docente, della mobilità e della contrattazione separata. Ha affermato che la formazione può essere dedotta fiscalmente e ha richiesto l'eliminazione dei vincoli sugli spostamenti. Nel frattempo, l'Aran e le principali sigle sindacali stanno negoziando un'ipotesi di accordo, senza ancora raggiungere un'intesa definitiva.
Mentre l'Aran e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative siglavano l'ipotesi di accordo economico per il CCNL 2025-2027 del comparto Istruzione e Ricerca (con incrementi a regime di 137 euro medi per 13 mensilità, 143 per i docenti, e un cumulo triennale che porta i docenti a +412 euro lordi al mese), il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Carlo Castellana, ha scelto di concentrarsi su altri fronti caldi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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