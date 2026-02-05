Carta docente Castellana Gilda | Presto sarà erogata i nostri numerosi appelli al governo finalmente sono stati ascoltati

La Carta Docente sta per tornare. Dopo mesi di proteste e richieste, il governo ha finalmente deciso di agire. Il decreto ministeriale è pronto e il bonus di circa 400 euro sarà erogato ai docenti. Tuttavia, i computer e i tablet non saranno più acquistati, ma dati in comodato d’uso dalle scuole. Castellana, della Gilda, esprime soddisfazione: “Presto sarà erogata, i nostri appelli sono stati ascoltati”.

Come segnalato da Orizzonte Scuola, è in arrivo il decreto ministeriale sulla Carta Docente: il bonus avrà un importo pari a circa 400 euro, ma Pc e Tablet andranno in comodato d’uso, forniti dalle scuole. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Carta Docente Carta del Docente, Gilda chiede al Ministero tempi certi per l’erogazione del bonus Carta del docente: il bonus di 500 euro sarà tagliato? Il PD lo chiede al Governo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Carta Docente Argomenti discussi: SCUOLA, CARTA DOCENTE, GILDA: GENNAIO E’ PASSATO E DEGLI ARRETRATI ALCUNA TRACCIA; Carta del docente 2026, quando arriva e cosa sappiamo sui ritardi; Carta del docente, niente voucher a gennaio come c'è scritto nel portale o avviso sulla data di attivazione: la denuncia; Modificare il calendario scolastico? Ne parlano senza conoscere la scuola. Sulle abilitazioni, Deve pagarle lo Stato. Tre domande a ... Carlo Castellana. Carta del docente 2026, quando arriva e cosa sappiamo sui ritardiLa scadenza del 30 gennaio fissata dal ministero dell’Istruzione è passata, e sul sito ufficiale cartadeldocente.istruzione.it c’è ancora la scritta: I voucher per l’anno scolastico 2025/2026 saranno ... tg24.sky.it Carta docente 2025/26: il sindacato Gilda teme un taglio del 25% e propone spese deducibili e un pc in comodato d’uso ad ogni insegnanteVito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti ha fatto il punto su Carta Docente in una dichiarazione rilasciata ai microfoni di Radio24, all’interno del programma Due di ... orizzontescuola.it Questo ritardo rappresenta plasticamente la considerazione e l'attenzione del Ministero "del merito" nei confronti del personale docente. Cacciamoli con un grande #NO al referendum ! https://m.flcgil.it/scuola/carta-docente-a-febbraio-ancora-nulla.flc facebook Carta del docente, il decreto non arriva e il bonus tarda. I sindacati: “Si blocca la formazione” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.