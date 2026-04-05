Canaan | Benchmark conferma Buy a 2$ nonostante i minimi annuali

Benchmark ha confermato il giudizio positivo su Canaan Inc., mantenendo il rating Buy e fissando un target di prezzo a 2 dollari. Le azioni della società sono attualmente scambiate a circa 0,41 dollari, valori vicini ai minimi dell’anno in corso. La decisione avviene nonostante le quotazioni in calo.

Benchmark ha confermato il mantenimento del rating Buy su Canaan Inc. fissando un prezzo obiettivo a due dollari, nonostante le azioni scambino attualmente a 0,41$, livello vicino ai minimi annuali. L’analista Mark Palmer sottolinea che la società sta cercando di riposizionare il proprio modello di business sfruttando un mercato difficile per i rig di mining di bitcoin. I fondamentali di breve termine appaiono deboli in un contesto caratterizzato dal calo dei prezzi della criptovaluta e da un rallentamento nella crescita dell’hashrate della rete globale. La strategia di transizione verso l’integrazione verticale. Il percorso intrapreso dalla società punta a trasformarsi da semplice produttore di hardware a piattaforma integrata verticalmente di energia e infrastrutture digitali focalizzata sul territorio nordamericano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canaan: Benchmark conferma Buy a 2$ nonostante i minimi annuali Leggi anche: Buy European contro Buy American, la nuova tensione tra le due sponde dell’Atlantico e le minacce Usa Sanità, Corte dei Conti promuove l’Emilia-Romagna: “Regione benchmark a livello nazionale”L’Emilia-Romagna si conferma regione “benchmark” per il sistema sanitario nazionale, distinguendosi per qualità dei servizi, solidità finanziaria e...