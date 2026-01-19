Sanità Corte dei Conti promuove l’Emilia-Romagna | Regione benchmark a livello nazionale
L’Emilia-Romagna si conferma regione “benchmark” per il sistema sanitario nazionale, distinguendosi per qualità dei servizi, solidità finanziaria e capacità di attrarre pazienti da altre parti d’Italia. A certificarlo è la Corte dei Conti, nella relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Nella Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sul triennio 2022-2024 emergono disuguaglianze, difficoltà strutturali nelle Regioni in piano di rientro tra cui la Calabria e un aumento della spesa sanitaria pubblica che resta sotto la media europea - facebook.com facebook
