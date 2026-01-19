Sanità Corte dei Conti promuove l’Emilia-Romagna | Regione benchmark a livello nazionale

La Corte dei Conti ha riconosciuto l’Emilia-Romagna come regione di riferimento nel settore sanitario nazionale. La regione si distingue per l’elevata qualità dei servizi, la stabilità finanziaria e la capacità di attrarre pazienti da altre aree del paese. Questo riconoscimento sottolinea l’efficacia del sistema sanitario regionale e il suo ruolo come modello di riferimento a livello nazionale.

