Buy European contro Buy American la nuova tensione tra le due sponde dell’Atlantico e le minacce Usa

L’amministrazione Trump ha annunciato che potrebbe rispondere con ritorsioni se l’Europa approverà norme ‘Buy European’ per gli appalti di difesa. La causa è la proposta dell’UE di rafforzare le preferenze per le aziende europee, prevista entro l’estate. La minaccia arriva mentre Bruxelles discute di misure per sostenere le imprese locali, in risposta alle restrizioni statunitensi. La disputa si fa concreta e rischia di complicare ulteriormente i rapporti commerciali tra i due blocchi. La questione resta al centro delle tensioni tra Washington e Bruxelles.

Bruxelles, 20 febbraio 2026 – Di nuovo minacce americane con l'Europa. L'amministrazione Trump 'promette' ritorsioni se l'Ue dovesse introdurre clausole vincolanti 'Buy European' nella revisione delle norme sugli appalti per la difesa, attesa entro l'estate. "Gli Stati Uniti si oppongono fermamente a qualsiasi modifica che limiti la capacità" delle aziende Usa di accedere al mercato europeo, si legge in un contributo del Dipartimento della Difesa americano alla consultazione pubblica della Commissione Ue appena conclusasi. Washington definisce "sbagliata" un'eventuale linea protezionista. 'Schengen militare' per difendere l'Europa, il commissario Ue Kubilius: via la burocrazia L'amministrazione ha rilasciato queste dichiarazioni, mai rese note in precedenza, come contributo a una consultazione della Commissione europea tenutasi all'inizio di questo mese, dopo che l'esecutivo dell'Ue aveva richiesto un back ai governi e all'industria sulle norme europee in materia di appalti di armi.