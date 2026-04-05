Ordigno bellico in spiaggia | paura nel giorno di Pasqua a Campofelice di Roccella

Durante il giorno di Pasqua, sulla spiaggia di Campofelice di Roccella, è stato trovato un possibile ordigno bellico. A segnalare l’accaduto è stato il sindaco del paese, che ha informato le autorità. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per le verifiche del caso. La presenza dell’oggetto ha causato timori tra i bagnanti e gli abitanti della zona.

L'allarme del sindaco Giuseppe Di Maggio che ha firmato un'ordinanza di divieto di avvicinamento. Transennata l'area tra i lidi “Pianeta Mare” e “Falò” A lanciare l'allarme è stato il sindaco Giuseppe Di Maggio. Nella spiaggia di Campofelice di Roccella é stato rinvenuto un probabile ordigno bellico. La scoperta è avvenuta tra i lidi “Pianeta Mare” e “Falò”. Il primo cittadino, come lui stesso ha annunciato in un post su Facebook, ha ha firmato un'ordinanza urgente di divieto di avvicinamento. "Avvisiamo tutti i cittadini e turisti a non avvicinarsi all’ordigno che prontamente é stato circoscritto e transennato. Raccomando estrema prudenza in questi giorni di Pasqua e Pasquetta in cui la nostra spiaggia è molto frequentata". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano il giorno di Pasqua: sul posto arrivano gli artificieriTra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò", nella spiaggia di Campofelice di Roccella nel Palermitano, è stato trovato un ordigno bellico nel giorno...

Spunta un altro ordigno bellico in spiaggia nel giro di pochi giorni, avviate le operazioni di bonificaNella mattinata di oggi è stato ritrovato un ordigno bellico nell’arenile antistante lo stabilimento balneare “Cala Romeo" a Cesenatico (spiaggia di...

Trovato ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di RoccellaTrovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella (Palermo), tra i lidi balneari Pianeta Mare e Falò. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un’ordinanza urgente di divieto [… ... blogsicilia.it

Un altro ordigno in spiaggia a CesenaticoNella mattinata di oggi, giovedì 2 aprile, fa sapere il Comune, è stato ritrovato un ordigno bellico presso l’arenile antistante lo stabilimento balneare Cala Romeo, a Levante. Si tratta del secondo ... corrierecesenate.it