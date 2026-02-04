VIDEO | Campofelice di Roccella non è stato ancora domato l' incendio nell' impianto di trattamento della plastica

L’incendio scoppiato nella notte in un impianto di trattamento della plastica a Campofelice di Roccella non è ancora sotto controllo. Le fiamme continuano a bruciare, e i vigili del fuoco sono ancora sul posto per cercare di spegnere il rogo. La zona rimane isolata, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di capire le cause dell’incidente. Nessuno si è fatto male finora, ma l’incendio ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Non è ancora spento l'incendio divampato la scorsa notte in un impianto di trattamento dei rifiuti plastici a Campofelice di Roccella. Le fiamme, divampate in contrada Pista Vecchia, in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello, hanno interessato delle rotoballe posizionate.

