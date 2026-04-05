Calciomercato Inter riserve sciolte su Akanji e messaggio al Manchester City Ultime

L'Inter ha deciso di esercitare il riscatto su Manuel Akanji, con un accordo già chiuso per il prossimo giugno. La società nerazzurra ha comunicato la decisione al Manchester City, che aveva il diritto di decidere sul futuro del difensore svizzero. La trattativa tra le due parti si è conclusa con l'interesse dell’Inter di mantenere il giocatore in rosa a lungo termine.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno sciolto le riserve su Manuel Akanji: riscatto certo a giugno, Manchester City già avvisato. L’ Inter di Cristian Chivu ha trovato in Manuel Akanji la certezza granitica su cui costruire il presente e il futuro della propria retroguardia. La dirigenza ha già sciolto ogni riserva sul destino del difensore svizzero, diventato in pochi mesi un leader silenzioso dello spogliatoio. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Manuel Akanji resta nerazzurro. La situazione. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione che porterà Akanji a titolo definitivo a Milano è ormai in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, riserve sciolte su Akanji e messaggio al Manchester City. Ultime Calciomercato Juve, dopo Boga? Ultime su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, preso un 2006 dal Manchester City!Calciomercato Juve, dopo Boga? Ultime su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, preso un 2006 dal Manchester City! Calciomercato Milan: perché non è... Leggi anche: Dumfries, riserve sciolte! La decisione di Chivu verso Bodo Glimt Inter