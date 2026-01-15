Calciomercato Roma dopo Robinio Vaz e Malen i giallorossi puntano al grande colpo | ecco di chi si tratta

La Roma continua a rafforzare la propria rosa nel calciomercato, dopo gli acquisti di Robinio Vaz e Malen. La società giallorossa sta valutando un grande colpo per migliorare la squadra e competere ai massimi livelli. Ecco le ultime novità e le strategie dei dirigenti per la sessione estiva, con un occhio alle opportunità di mercato più interessanti.

Calciomercato Roma, giallorossi scatenati: dopo Robinio Vaz e Malen si prepara un colpo clamoroso! Le ultimissime La Roma non aspetta, la Roma sceglie. È questo il mantra che riecheggia a Trigoria in queste ore frenetiche di mercato. Il Corriere dello Sport scrive di una strategia chiara, quasi ideologica, che privilegia chi dimostra entusiasmo e voglia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, dopo Robinio Vaz e Malen i giallorossi puntano al grande colpo: ecco di chi si tratta Leggi anche: Malen Roma, è fatta: altro colpo in attacco dei giallorossi dopo Robinio Vaz! Le cifre e i dettagli dell’operazione Leggi anche: Calciomercato Roma, a Gasperini non basta Robinio Vaz: accelerata per Malen La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Roma è vicina a chiudere il primo colpo in attacco; Robinio Vaz alla Roma: accordo con il Marsiglia per il giovane attaccante; Calciomercato Roma, Robinio Vaz è atterrato a Ciampino: ora le visite mediche. Malen è a un passo: tutte le trattative; Chi prende la Roma dopo Raspadori all'Atalanta: Malen, Robinio Vaz, Zirkzee, ribaltone di mercato in attacco. Robinio Vaz e Malen, perché la Roma potrà utilizzarli subito in campionato ma non in Europa: cosa dice il regolamento - I due nuovi acquisti di Gasperini potrebbero da subito essere protagonisti in Serie A, mentre per la competizione europea bisognerà aspettare ancora. corrieredellosport.it

Calciomercato Roma, è fatta per Robinio Vaz: visite mediche e firma. Le cifre dell’affare - Il calciomercato Roma prende fuoco con la capitale è pronta ad abbracciare il suo nuovo gioiello. news-sports.it

Roma, Malen è arrivato nella capitale: le prime immagini | CM - Importante colpo per la Roma in attacco con Malen che è giunto a Ciampino e si metterà a disposizione di Gasperini a partire da domani. calciomercato.it

Calciomercato Roma, le mosse dei Friedkin e Massara: Dragusin e Fortini, la scelta su Dovbyk e Ferguson facebook

La Roma non molla Zirkzee, dipenderà dal giocatore e Carrick #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #Zirkzee x.com

