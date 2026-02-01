Milan Femminile doppio colpo in arrivo dal calciomercato | ecco di chi si tratta | PM NEWS

Il Milan Femminile si prepara a rinforzarsi con due nuovi acquisti. La società sta chiudendo gli ultimi dettagli e nelle prossime settimane le giocatrici si aggregheranno al team. I nomi non sono ancora stati ufficializzati, ma la volontà è di rafforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. I tifosi attendono con entusiasmo, sperando che queste mosse portino risultati concreti.

Non solo calciomercato maschile. Nelle ultime ore, il Milan è molto attivo sul mercato legato alle squadre giovanili (Primavera e Under 23) e alla prima squadra, con le novità legate al possibile arrivo dal Crystal Palace di Jean-Philippe Mateta, ma non solo. Quello condotto da Igli Tare non è l'unico mercato che sta per chiudere diversi colpi in entrata. Anche quello femminile portato avanti dalla Head Of Football Women Elisabet Spina si sta infiammando in questi ultimi giorni. Secondo le informazioni apprese dalla nostra redazione, il Milan Femminile è pronto a piazzare due colpi a breve. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Femminile, doppio colpo in arrivo dal calciomercato: ecco di chi si tratta

Approfondimenti su Milan Femminile

