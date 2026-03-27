Il video imbarazzante dell’Italia che esulta per la Bosnia Adani | Avevate detto di non farli vedere
Durante una trasmissione televisiva, è stato mostrato un video in cui i calciatori italiani festeggiano mentre assistono alla vittoria della Bosnia contro il Galles ai rigori. La scena ha suscitato sorpresa e perplessità tra gli spettatori e alcuni commentatori, tra cui un ex calciatore e opinionista televisivo. La Rai ha trasmesso il filmato senza preavviso, generando discussioni sui contenuti mostrati.
I giocatori dell'Italia esultano mentre guardano in tv la Bosnia battere il Galles ai rigori. Il video imbarazzante mandato in onda dalla Rai lascia perplesso anche Adani: "Avevamo detto di non farli vedere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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