Il video imbarazzante dell’Italia che esulta per la Bosnia Adani | Avevate detto di non farli vedere

Durante una trasmissione televisiva, è stato mostrato un video in cui i calciatori italiani festeggiano mentre assistono alla vittoria della Bosnia contro il Galles ai rigori. La scena ha suscitato sorpresa e perplessità tra gli spettatori e alcuni commentatori, tra cui un ex calciatore e opinionista televisivo. La Rai ha trasmesso il filmato senza preavviso, generando discussioni sui contenuti mostrati.