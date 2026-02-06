Fabiani sul caso Romagnoli-Lazio | Vi faccio vedere i contratti qualcuno sarà chiamato da un magistrato

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, si presenta in conferenza stampa e chiarisce la situazione legata a Romagnoli. Dice che i contratti saranno mostrati e che, se l’affare non si è concluso, la responsabilità non è di nessuno. Aggiunge che chi di dovere dovrà spiegare tutto davanti a un magistrato.

La Lazio ha diffuso un comunicato nella giornata di domenica 25 gennaio, poche ore dopo la partita contro il Lecce, durante la quale Alessio Romagnoli ha salutato i tifosi al termine della partita.

