Bologna orrore contro la sede di FdI | cosa immortalano le telecamere

A Bologna, nelle prime ore del mattino, la sede di un partito politico è stata danneggiata da un atto di vandalismo. Le telecamere di sorveglianza presenti nell’area hanno registrato le immagini dell’episodio, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto. La sede si trova in via Stalingrado e rappresenta la nuova sede provinciale del partito. Nessuna persona è rimasta ferita.

Clima d'odio a Bologna: la sede di Fratelli d’Italia di via Stalingrado, la nuova sede provinciale del partito di Giorgia Meloni, è stata presa di mira. Ancora. Questa volta, alla scritta si aggiunge anche uno sputo: dalle riprese delle telecamere, infatti, si vede una ragazza passare in bici, sputare sulla vetrina della sede del partito e poi scrivere sul muro di fianco: “Meloni dimettiti”. Firmato: “Antifa”. Come ricordato dal Resto del Carlino, si tratta dell'ennesimo episodio ai danni di FdI. "Questo ennesimo atto vandalico oltre a confermare il clima d'odio sempre più presente in città dimostra come l'apertura della nostra sede a Bologna in via Stalingrado 25a dia molto fastidio a qualcuno", commenta Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, orrore contro la sede di FdI: cosa immortalano le telecamere Sputi e scritte “antifa” contro la sede FdI: ancora odio rosso a BolognaL’odio rosso si abbatte ancora sulla sede di nuova inaugurazione di Fratelli d’Italia a Bologna, in via Stalingrado. Leggi anche: Vandali contro la sede di FdI. "Colpa del clima d'odio della sinistra". Temi più discussi: Ragazzino di 12 anni precipita dalla tromba delle scale e muore a Bologna: l'orrore sotto gli occhi degli amici; Alessandro Bastoni, orrore contro la moglie: la decisione di Camilla; Orrore sventato: piano per strage a scuola scoperto tra chat e armi; Louis cade nella tromba delle scale mentre gioca con gli amichetti: orrore in Italia. Sputi e scritte antifa contro la sede FdI: ancora odio rosso a BolognaLe telecamere hanno ripreso una donna mentre vandalizzava la nuova sede del partito di Giorgia Meloni a Bologna ... ilgiornale.it «Lepore sotto il cemento, fuoco al museo», imbrattata la sede del Pd di Bologna con scritte e minacce contro il sindaco. Schlein: «Gesti gravissimi e inaccettabili»Bologna, imbrattata la sede dem di via Andreini con scritte che richiamano al Museo dei bambini: «Il Pilastro vi guarda con odio». Il segretario provinciale del Pd Di Stasi: «Escalation di odio, si ab ... corrieredibologna.corriere.it Incendio nei boschi al confine fra Bologna e Pistoia: lanci d’acqua dall’elicottero dei pompieri x.com Primo gol in Serie A. Secondo gol con la maglia del Bologna, dopo quello in Europa League. Tra l'altro un bel gesto tecnico. Con la maglia dei rossoblu sta trovando maggior minutaggio e sta mostrando qualità offensive interessanti. A Torino, sponda Juventu facebook