David Riondino chiude Librai per un anno con un omaggio a Stefano Benni

Si chiude con un ultimo appuntamento la seconda edizione di Librai per un anno, la rassegna letteraria promossa dalle librerie indipendenti di Bergamo e provincia – Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri, Libreria Incrocio Quarenghi, Libreria San Paolo, Elle Libri – insieme a Li.Ber Associazione Librai Bergamaschi, Confesercenti Bergamo e SIL Sindacato Italiano Librai. Protagonista dell’incontro conclusivo sarà David Riondino, artista poliedrico – cantautore, scrittore, drammaturgo, attore e regista – che renderà omaggio all’amico Stefano Benni, recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Almaranda per Stefano Benni a Lecce Leggi anche: Dario Vergassola e David Riondino al Teatro Sociale di Camogli con “La traviata delle camelie”