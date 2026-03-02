Cena a tema Bridgerton a Villa Benni | ecco il menù e come vestirsi

Una serata a tema Bridgerton si svolge a Villa Benni, dove è stato presentato un menù ispirato alla serie e sono state fornite indicazioni sul dress code. L'evento ha attirato un pubblico interessato alla riproduzione dell’atmosfera dell’epoca e alla ricostruzione culinaria. I partecipanti sono stati invitati a vestirsi secondo lo stile del periodo rappresentato nella serie.

Bologna, 2 marzo 2026 – E’ la serie del momento, vista, commentata in ogni angolo del web. Parliamo della quarta stagione di Bridgerton, le cui puntate finali sono state rilasciate su Netflix poche sere fa: la storia d’amore fra Benedict Bridgerton e la cameriera (ma figlia illegittima di un conte) Sophie ha particolarmente appassionato il pubblico della serie. Complice anche la rilettura di una delle favole veramente senza tempo, quella di Cenerentola. Alimentando anche una sorta di ‘Bridgerton-mania’. Non solo. Una veduta da fuori della storica villa Benni, in via Saragozza Chi volesse immergersi nell’atmosfera della Londra di inizio Ottocento potrebbe, ad esempio, partecipare alla serata organizzata per sabato 28 marzo a Villa Benni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena a tema Bridgerton a Villa Benni: ecco il menù e come vestirsi WindTre lancia il nuovo concorso ‘Premi a Corte’ a tema BridgertonROMA – In occasione dell’uscita dei nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton in arrivo solo su Netflix dal 26 febbraio, WindTre lancia su... San Valentino, come vestirsi per una cena romantica la prima volta insiemeSan Valentino è l’occasione per un primo appuntamento in cui sfoggiare un look romantico e ricco di stile che non passa inosservato San Valentino è...