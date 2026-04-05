Blackout a Pasqua tra Valmadrera e Malgrate | centinaia di famiglie senza luce

Durante la mattinata di Pasqua, alle dieci, un blackout ha interessato le zone tra Valmadrera e Malgrate. In quel momento, molte famiglie stavano preparando il pranzo quando la luce è improvvisamente scomparsa. La mancanza di energia ha coinvolto un vasto numero di abitazioni, lasciando senza corrente centinaia di nuclei familiari. I servizi di emergenza sono stati allertati per gestire la situazione.

Guasto alla rete di E-Distribuzione lungo la SP639: il ripristino rimandato di ora in ora mentre i residenti aspettavano con il pranzo di Pasqua sul fuoco Alle dieci di mattina di Pasqua, mentre le famiglie accendevano i fornelli per il pranzo della festa, la corrente è sparita. Centinaia di utenze rimaste al buio per ore tra Valmadrera e Malgrate, senza che E-Distribuzione fosse in grado di fornire una spiegazione chiara né un orario certo per il ripristino. Il guasto – classificato dalla stessa azienda come "guasto" senza ulteriori dettagli – ha colpito un'ampia fetta del territorio a ridosso della Strada Provinciale 639 “dei Laghi di Pusiano e di Garlate”, quella che scivola lungo il lago collegando i due comuni alle porte di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Blackout a S. Chiara: 8 ore senza luce per manutenzioneLa mappa delle interruzioni: quali strade saranno al buio Martedì 24 febbraio, dalle 8:30 alle 16:00, un intervento di manutenzione sugli impianti... Cuba senza luce: blackout totale e proteste nel 2026Il 17 marzo 2026 l’intera isola di Cuba è rimasta priva di energia elettrica a seguito del collasso totale del Sistema Energetico Nazionale (SEN). Temi più discussi: Blackout durante i riti pasquali: fedeli al buio a Crucoli; Tgcom24: Iran, riprendono le impiccagioni dei dissidenti tra repressione e blackout informativo Video; Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile: possibili ritardi per stipendi e pensioni; Bonifici bloccati da oggi a Pasquetta: stipendi e pensioni possono arrivare in ritardo. Roma Trastevere, misterioso blackout in via San Gallicano da sabato sera: «Niente elettricità, Pasqua al buio»La denuncia di un residente al Corriere: «Dalle 23,30 di sabato 4 aprile senza corrente elettrica. Siamo all’oscuro di tutto e nessuno ci dice se o quando ritornerà la luce» ... roma.corriere.it Blackout durante i riti pasquali: fedeli al buio a CrucoliL’impianto di illuminazione va in tilt in diverse vie del centro storico ... msn.com Decine le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Blackout in diverse località facebook Trastevere, misterioso blackout in via San Gallicano da sabato: "Niente elettricità, Pasqua al buio" x.com