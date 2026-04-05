Nonostante l’aumento dei prezzi alimentari e le difficoltà economiche legate ai conflitti internazionali, il mercato dei prodotti biologici continua a crescere. Sempre più consumatori scelgono alimenti certificati e di provenienza garantita, dimostrando una preferenza per la qualità e la salubrità del cibo. Questa tendenza si mantiene stabile anche in periodi di inflazione elevata, riflettendo un cambiamento nelle abitudini di acquisto e nelle priorità di chi sceglie di alimentarsi in modo più consapevole.

Parafrasando un successo di Broadway si potrebbe dire: siamo figli di un bio maggiore. Mai come in questi anni, malgrado il forte rincaro dei prezzi alimentari, c’è una così motivata attenzione alla qualità e alla provenienza del cibo. Il biologico da mercato di nicchia si sta gradualmente evolvendo in abitudine consolidata di consumo. Lo dicono i dati dell’osservatorio Sana curati da Nomisma: il giro d’affari del biologico è in costante crescita e tocca i sette miliardi. Se la grande distribuzione è ancora il canale maggiore (metà del fatturato viene dai supermercati) sempre più ristoranti e negozi di prossimità, si affidano al biologico come “autopromozione” della qualità dell’offerta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Biologico e salute: perché il mercato vola nonostante l’inflazione (e la guerra)

Iran, guerra del petrolio e rischio inflazione: perché rischiamo davvero una crisi globaleGuerra in Iran e crisi del petrolio: tra le mosse di Trump, il controllo iraniano su Hormuz e l'incognita delle riserve IEA, quali possono essere le...

Salute, Bpco: verso la rimborsabilità del primo biologico mirato, atteso il via libera di AifaSarà presto disponibile anche in Italia per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dupilumab, il primo farmaco biologico mirato...

Temi più discussi: Educazione alimentare nelle scuole di Cassano: al via il progetto su biologico e dieta mediterranea; Pasta integrale di grano duro: nutrienti, microbiota e salute; La regola 7-1 del sonno: il nuovo studio su come la regolarità allunga la vita; Ecco perché le persone fastidiose vanno allontanate: accelerano l'invecchiamento, secondo uno studio.

Biologico e salute: perché il mercato vola nonostante l’inflazione (e la guerra)l biologico supera i 7 miliardi di euro: Caro energia e crisi dei fertilizzanti fanno schizzare i prezzi dell’agricoltura convenzionale. Così il cibo più naturale fa breccia nei nostri consumi. panorama.it

Il cibo biologico è più nutrienteFalso. Per i prodotti biologici ci sono linee guida che variano da paese a paese. Di solito la frutta e la verdura devono essere coltivate senza gran parte dei pesticidi ed erbicidi sintetici, e non è ... internazionale.it

Hai avuto un infortunio sul luogo di lavoro Devi sapere che non si parla solo di giorni di malattia o assenza dal lavoro: in molti casi entra in gioco anche il danno biologico, cioè il danno alla salute che resta nel tempo a causa dell’infortunio. Se dall’infortunio d - facebook.com facebook

Come contenere il rischio biologico #AlmanaccoCnr I laboratori Biosafety Level 4 (Bsl-4) rappresentano il grado più alto di biosicurezza, sono strutture pensate per contenere agenti patogeni letali. Ne discutiamo con Monica Zoppè del #Cnr_Ifc Leggi x.com