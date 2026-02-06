Salute Bpco | verso la rimborsabilità del primo biologico mirato atteso il via libera di Aifa

In Italia si avvicina l’ok di Aifa per il dupilumab, il primo biologico mirato contro la Bpco. Il farmaco riduce le riacutizzazioni e può rallentare la progressione della malattia. Ora i pazienti potranno avere accesso a questa nuova opzione di trattamento, che promette di migliorare la qualità di vita di chi convive con questa condizione.

Sarà presto disponibile anche in Italia per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dupilumab, il primo farmaco biologico mirato in grado di ridurre in modo significativo le riacutizzazioni, che accelerano la progressione della patologia e aumentano il rischio di mortalità. Si attende infatti il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità del farmaco, già approvato in altre dieci indicazioni, anche per questa categoria di pazienti. Eleggibili alla terapia sono le persone con Bpco non controllata nonostante la massimizzazione della terapia inalatoria e con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue periferico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

