Schianto sulla Dismano Muore mamma di 45 anni Il dolore del padre | Era l’allegria in persona

Annalisa Soldati, 45 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente frontale in via Dismano, causato da un tamponamento. La sua morte ha colpito profondamente la comunità, soprattutto il padre che ricorda la figlia come una persona allegra e solare. La corsa dei soccorsi non è servita a salvarla, lasciando amici e parenti nello shock. La strada rimane sotto osservazione per chiarire le dinamiche dell’impatto.

"Era l’allegria fatta persona". Una frase ricorrente a San Pietro in Vincoli tra chi ricorda Annalisa Soldati, la 45enne morta lunedì sera dopo l’incidente frontale avvenuto in via Dismano a Ponte Nuovo. E a ricordarla nelle Ville Unite sono in tanti, perché con la sua allegria si era fatta ben volere da tutti. Annalisa Soldati aveva compiuto 45 anni lo scorso 20 settembre. Nata a Cesena, viveva a San Pietro in Vincoli e da qualche tempo lavorava alla Camst. Lascia due figli di 11 e 13 anni che erano sempre il suo primo pensiero: "Era una cosa sola con loro, sono sempre stati la cosa più importante – ricorda il padre, Rino Soldati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

