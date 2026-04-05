Bezzi analizza questa giornata di campionato | Inter e Roma hanno bisogno di vincere Mentre Napoli e Milan…

Nel corso di questa giornata di campionato, Bezzi ha osservato che Inter e Roma sono alla ricerca di una vittoria per rafforzare le proprie posizioni. Nel frattempo, Napoli e Milan potrebbero beneficiare delle scorie lasciate dalla delusione azzurra, che potrebbe influenzare gli equilibri in classifica. La giornata si presenta quindi come un momento chiave per le squadre coinvolte, con vari elementi in gioco sul piano dei risultati.

Inter News 24 Bezzi, le scorie della delusione azzurra potrebbero rimescolare le carte in vetta, favorendo le inseguitrici Napoli e Milan. Intervenuto su TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha analizzato il posticipo di stasera a San Siro tra Inter e Roma. Secondo Bezzi, la sfida non sarà solo uno scontro diretto per le zone alte della classifica, ma un test psicologico per due gruppi « profondamente feriti » dalla recente eliminazione dell’Italia contro la Bosnia nei playoff mondiali. Il pareggio (1-1) e la successiva sconfitta ai rigori hanno lasciato il segno su molti protagonisti che scenderanno in campo stasera. Bezzi, un’occasione per Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bezzi analizza questa giornata di campionato: «Inter e Roma hanno bisogno di vincere. Mentre Napoli e Milan…» Condò analizza: «Dimarco e Zielinski al top grazie al lavoro atletico di Chivu. L’Inter deve vincere questa partita per completare la sua crescita»Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Calamai: “Roma-Milan un incrocio pericoloso in questa domenica di campionato”Il giornalista sportivo Luca Calamai, nel suo solito editoriale pubblicato su TMW, ha voluto spendere alcune parole sui due big match di questa...