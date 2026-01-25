Luca Calamai analizza il match di domenica tra Roma e Milan, evidenziando le sfide e le criticità di questa importante sfida di campionato. L'articolo offre una panoramica obiettiva sul confronto tra le due squadre, sottolineando gli aspetti tattici e le potenziali insidie di un incrocio che si preannuncia decisivo per la classifica. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche di questo incontro di rilievo.

Il giornalista sportivo Luca Calamai, nel suo solito editoriale pubblicato su TMW, ha voluto spendere alcune parole sui due big match di questa giornata di Serie A, delle partite che potrebbero già decidere quelle che saranno le sorti del nostro campionato. Nell'estratto seguente, Calamai ha voluto parlare anche dei rispettivi allenatori, ovvero Allegri, Gasperini e Conte, dandogli un vero e proprio consiglio. Chiudendo, il giornalista ha voluto rivolgere un pensiero anche all'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole. Milan, ecco di seguito le parole dell'editoriale di Calamai:"Juve-Napoli e Roma-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calamai: “Roma-Milan un incrocio pericoloso in questa domenica di campionato”

Leggi anche: Roma e Milan di nuovo sulle tracce di Zirkzee. Calamai: “Farebbe più comodo a …”

Leggi anche: San Costanzo-Tavullia, incrocio pericoloso

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Calamai: Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Roma e Juve sul talento Palestra; TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione; Bonanni accende già Roma-Milan | Malen può essere più decisivo di Füllkrug Poi su Allegri ….

Calamai: Juve-Napoli e Roma-Milan, incroci pericolosi. Chi pensa al titolo ora deve accelerareLuca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così dei big match di questa giornata di Serie A, gare che potrebbero decidere molto le sorti della classifica del campionato. milannews.it

Roma-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioniGli uomini di Gasperini ospitano i rossoneri di Allegri alla 22ª giornata di campionato. In palio all'Olimpico, 3 punti chiave per restare sulla scia Scudetto e Champions ... tuttosport.com

A Roma il documentario su Enrico Calamai, il "Wallenberg italiano" che sfidò le dittature per salvare centinaia di vite. Incontro speciale con il protagonista Enrico Calamai e il regista Enrico Blatti. Sabato 24/01, ore 17 C.so Sempione 27, Roma x.com

Per oltre 40 anni aveva gestito una merceria ad Ambalagi ed era conosciuta da tutti. Il cordoglio del sindaco Calamai: "Era l’anima di Bagnolo" - facebook.com facebook