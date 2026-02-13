Marco Condò sottolinea come il lavoro atletico di Cristian Chivu abbia portato Dimarco e Zielinski al massimo delle loro potenzialità. La coppia di giocatori sta sorprendendo per la loro forma eccezionale e il ruolo chiave in questa fase della stagione. L’Inter si prepara a una partita decisiva contro la Juventus, che potrebbe segnare un nuovo passo avanti nel percorso di crescita della squadra. È una sfida importante, perché i nerazzurri cercano di consolidare la loro posizione in classifica e di dimostrare di essere pronti a competere per titoli più prestigiosi.

Inter News 24 Condò analizza il momento d’oro dei nerazzurri sottolineando il salto di qualità di Dimarco e Zielinski e pronostica Inter Juventus. Alla vigilia del Derby d’Italia, il clima in casa meneghina è di grande fiducia. Paolo Condò, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare l’attuale stato di forma dei campioni d’Italia. Secondo l’opinionista, la chiave del successo della Beneamata risiede nell’evoluzione dei suoi leader e in un potenziamento atletico mirato che sta permettendo ai singoli di mantenere ritmi elevatissimi per tutta la durata dei match, garantendo un vantaggio competitivo netto rispetto alla concorrenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò analizza: «Dimarco e Zielinski al top grazie al lavoro atletico di Chivu. L’Inter deve vincere questa partita per completare la sua crescita»

