Dove vedere in tv Berrettini-De Minaur Australian Open 2026 | orario programma streaming

Per seguire in TV e streaming il match tra Matteo Berrettini e Alex de Minaur agli Australian Open 2026, previsto lunedì 19 gennaio, è importante consultare i programmi ufficiali e le piattaforme di streaming autorizzate. L'incontro rappresenta il debutto di Berrettini nel torneo, dopo il sorteggio che ha determinato l'avversario. Di seguito troverete tutte le informazioni utili su orario, programma e modalità di visione.

Lunedì 19 gennaio Matteo Berrettini dovrebbe esordire negli Australian Open 2026. Il sorteggio gli ha riservato un avversario complicato al primo turno: l’australiano Alex de Minaur. Il match è previsto sul campo della Rod Laver Arena, in sessione diurna australiana (non prima delle 03:30 italiane). L’uso del condizionale, però, non è casuale. Il romano, infatti, non ha preso parte all’ultima esibizione che aveva in programma ieri con Flavio Cobolli e oggi ha saltato l’appuntamento con la stampa. Stando a quello che si sa, Matteo non sta benissimo. Da capire l’entità del problema e sarà in grado di recuperare. 🔗 Leggi su Oasport.it

