Non si ferma all’alt e fugge a tutta velocità | parte l’inseguimento

Un veicolo ha disatteso l’alt e, invece di fermarsi, ha accelerato mettendo in fuga le forze dell’ordine. L’inseguimento, proseguito per diversi chilometri, si è concluso con l’identificazione del conducente e la sua conseguente denuncia. La polizia locale ha inoltre proceduto alla revoca della patente di guida del 29enne coinvolto. Un episodio che sottolinea l’importanza del rispetto delle norme stradali e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Ha infranto il codice della strada sotto gli occhi di una pattuglia della polizia locale, così invece che fermarsi all'alt ha scelto di accelerare e ingaggiare un inseguimento ad alta velocità, terminato dopo diversi chilometri con una denuncia e la revoca della patente di guida a un 29enne di origini tunisine. Patente che, come emerso dagli accertamenti, era stata sospesa al giovane per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ragione presumibile per cui è scattata la fuga. Il fatto è accaduto qualche giorno fa in via Eridano, dove gli agenti della polizia locale erano appostati per un servizio di controllo stradale, ed è sostanzialmente iniziato con l'alt impartito al guidatore di un furgone che aveva appena commesso una violazione del codice stradale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Non si ferma all'alt e fugge, arrestato dopo pericoloso inseguimento Leggi anche: Non si ferma all’alt e fugge: bloccato dopo un inseguimento aggredisce un carabiniere Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Non si ferma all’alt ad Arezzo fugge e viene arrestato in Valdichiana. La notte mi piace perché non fugge, come fa il giorno. Cammina piano. A volte poi si ferma e teneramente rimane ad ascoltarci. _ G. Gaeta _ - facebook.com facebook Non si ferma all’alt ad Arezzo, fugge e viene arrestato in Valdichiana x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.