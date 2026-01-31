Errore tecnico gara da ripetere | campionato italiano falsato

Un errore tecnico ha costretto gli organizzatori a stoppare una partita di campionato italiano. La gara dovrà essere ripetuta, lasciando i tifosi e le squadre con l’amaro in bocca. La stagione si sta complicando, tra polemiche e decisioni che sollevano dubbi sulla gestione del torneo.

In questa stagione la classe arbitrale non se la passa per niente bene. Dalle polemiche dei big match, siamo arrivati all’annullamento di una partita per errore tecnico. Il calcio italiano sta attraversando un inverno rovente, segnato da una crisi della classe arbitrale che non risparmia alcun livello, dalle luci di San Siro ai campi polverosi della periferia. Se al vertice il problema è legato all’interpretazione tecnologica e alla mancanza di uniformità, nelle categorie inferiori si scivola su errori procedurali che portano a decisioni drastiche. Ad oggi, il bilancio delle polemiche in Serie A è pesantissimo: il designatore Gianluca Rocchi si trova a gestire una serie di “sviste” che hanno minato la credibilità del sistema.🔗 Leggi su Sportface.it

Gravissimo errore da parte dell’arbitro #royalgenova

L'arbitro non vede un fuorigioco e ammette l'errore tecnico, la partita si rigiocherà; Manca un'espulsione: gara di Seconda Categoria da ripetere; Seconda Categoria B, River Platani in vetta con il Caccamo; Albinoleffe-Pro Vercelli, respinto il ricorso: le motivazioni.

