Bastoni paga caro Inter Juve | cosa è accaduto al difensore nerazzurro contro il Lecce

Bastoni ha subito pesanti fischi dai tifosi del Lecce durante la partita contro l’Inter, a causa di un intervento contestato sul campo. Il difensore nerazzurro ha attirato le critiche dei sostenitori locali, che hanno espresso il proprio disappunto con cori e applausi sarcastici. La contestazione è stata immediata e visibile, con i supporter che hanno sottolineato la tensione tra le due squadre. La scena si è svolta davanti alla visibile del pubblico presente allo stadio.

Bastoni ha pagato a caro prezzo Inter Juve. Il difensore nerazzurro è stato fischiato dai tifosi del Lecce durante la sfida odierna. Il caso che ha infiammato il Derby d’Italia continua a produrre scosse di assestamento nel panorama calcistico nazionale. La ferita aperta dal contatto tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu non accenna a rimarginarsi, trasformandosi in un tormentone che trascende i confini di San Siro. Nonostante il passare dei giorni, l’episodio che ha portato all’espulsione del difensore francese della Juventus rimane il fulcro di un dibattito acceso sull’etica sportiva e sulla lealtà in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bastoni paga ancora Inter-Juve: tutta Lecce lo fischia appena tocca pallaBastoni riceve ancora fischi durante Inter-Juve perché il pubblico di Lecce lo critica ogni volta che entra in azione.

Bastoni preso di mira dopo Inter Juve: pioggia di insulti al difensore e alla sua famiglia e commenti bloccati. Cosa è successoBastoni è diventato bersaglio di insulti pesanti sui social dopo il episodio contro la Juventus, quando ha simulato un fallo e ha attirato commenti offensivi rivolti anche alla sua famiglia.

