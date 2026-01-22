juventus locatelli sulla standing ovation dei tifosi momento speciale

Manuel Locatelli ha ricevuto una standing ovation dai tifosi della Juventus dopo un'ulteriore prestazione di rilievo. L'attenzione dei supporter si è concentrata sul suo impegno e sulla crescita dimostrata sul campo, creando un momento di riconoscimento sincero e rispettoso. Un gesto che conferma l’apprezzamento per il contributo del centrocampista nel contesto della stagione.

Dopo l'ennesima grande prestazione, Manuel Locatelli è stato tributato dalla tifoseria bianconera con una standing ovation durante la soddisfazione. Un bel momento per un giocatore che è stato una colonna portante della Juventus negli ultimi anni estremamente complicati. Troppo spesso al centro di critiche ingiuste, Locatelli è stato autore di

Locatelli a Prime: «La standing ovation? Una gioia riceverla dai tifosi della squadra che amo. Io ci metto faccia e cuore»Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha commentato a Prime l’importante vittoria in Champions League contro il Benfica.

