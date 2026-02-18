Basket colpo di scena in casa Dole Rimini | il club rinuncia a Gerald Robinson il play messo fuori squadra

Il Dole Rimini ha deciso di escludere Gerald Robinson dalla rosa, a causa di divergenze con lo staff tecnico. La scelta arriva dopo un lungo confronto tra il giocatore e la direzione, che ha portato alla decisione di interrompere il rapporto. Robinson, che aveva firmato il contratto solo pochi mesi fa, non sarà più disponibile per le prossime partite. La squadra ora si prepara a sostituire il playmaker e rivedere le strategie in vista delle prossime gare. La decisione ha sorpreso molti tifosi e osservatori.

Il play americano non rientra più nel progetto tecnico della squadra di coach Dell'Agnello. La scelta del club: "Dopo l'infortunio, sono cambiate dinamiche e gerarchie" Scelta difficile, ma roboante, in casa Dole Basket Rimini. Il club biancorosso ha annunciato che il giocatore Gerald Robinson non rientra più nel progetto tecnico della squadra. Il playmaker americano era appena rientrato sul parquet, dopo aver affrontato una lunga parentesi di stop per via di un infortunio. L'esterno aveva firmato nell'estate del 2024 un contratto biennale, finito ai margini delle rotazioni ora viene di fatto escluso dal roster a disposizione di coach Sandro Dell'Agnello.