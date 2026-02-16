Basket Serie A | la Virtus Bologna piega Udine 90-86 ed è sola in testa

La Virtus Bologna ha vinto contro Udine 90-86 e si è presa la testa della classifica di Serie A, dopo il ventesimo turno. La squadra di coach Scariolo ha approfittato della sconfitta di Brescia nell’anticipo e ora guida il campionato di due punti. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con i biancoblù che hanno cercato di recuperare nel finale, ma i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio.

Bologna, 15 febbraio 2026 – Al termine del ventesimo turno del campionato di Serie A di basket, l'ultimo prima della pausa dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e alla Nazionale, si è separata la coppia di testa formata dalla Virtus Olidata Bologna (prima della classe) e dalla Germani Brescia: approfittando del passo falso dei lombardi nell'anticipo del sabato e piegando l'Apu Old Wild West Udine, infatti, i felsinei si sono portati a +2 sui biancoblù. Un po' inatteso il ko della Germani, che ha perso il derby lombardo contro Varese: decisivo nel 98-96 finale è stato il sottomano allo scadere di Ike Iroegbu, che ha messo il punto esclamativo sulla rimonta biancorossa – partita dal -18 (37-55) – e su una straordinaria prestazione personale (26 punti e 5 assist).