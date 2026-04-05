Bari-Modena lunedì 06 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici Longo chiede una reazione ai suoi

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Bari e Modena. Il Bari arriva da due sconfitte consecutive, mentre il Modena ha vinto le ultime due partite, entrambe in casa, contro Spezia e Mantova. Le formazioni ufficiali e le convocazioni sono state comunicate, mentre i pronostici sono aperti. L'allenatore del Bari ha chiesto una reazione ai suoi giocatori in vista di questa sfida.

Un Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al “Braglia”. La squadra di Moreno Longo dovrà cercare una reazione contro un avversario che l’ha battuta per 3-0 nel match di andata, e per due volte nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Longo chiede una reazione ai suoi Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. Longo chiede una reazione ai suoiUn Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al... Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronosticiUn Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al... Temi più discussi: Bari-Modena: le info per il Settore Ospiti; Bari-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie B: Bari-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Verso Bari - Modena, Sottil: Partita scorbutica. Pronti al tour de force, un match alla volta. Bari - Modena, probabili formazioni | Viavai di pedine a centrocampo, due ballottaggi per i gialliLe possibili scelte di Moreno Longo e Andrea Sottil per il match di Pasquetta della trentatreesima giornata di Serie BKT previsto alle 15 allo stadio San Nicola ... modenatoday.it Bari-Modena 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheBari – Modena sarà diretta dal sig. Arena. Squadra arbitrale: Votta e Zanellati assistenti, IV uomo Feliciani, al VAR Cosso e AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 l’arbitro Alberto Ruben Arena ha ... sport.virgilio.it Le ultime su Bari-Modena facebook #LNPB #SerieBKT // 33a gior. Bari-Modena : 24 i biancorossi convocati tinyurl.com/2coapqe4 x.com