Bari-Modena lunedì 06 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 si affrontano in una partita di calcio la squadra di Bari, che arriva da due sconfitte consecutive, e quella di Modena, che ha vinto le ultime due partite contro Spezia e Mantova al “Braglia”. La sfida si svolge in un contesto di tensione tra le due formazioni, con le formazioni ufficiali e le quote di scommessa già annunciate.

Un Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al “Braglia”. La squadra di Moreno Longo dovrà cercare una reazione contro un avversario che l’ha battuta per 3-0 nel match di andata, e per due volte nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronostici Lecce-Atalanta (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSono molto forti le motivazioni sia per il Lecce che per l’Atalanta, che si trovano di fronte al Via del Mare per la prossima giornata di Serie A. Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiUn successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella... Temi più discussi: Bari-Modena: le info per il Settore Ospiti; Bari-Modena: le info utili; Bari-Modena, Longo avvisa: Basta blackout, serve cattiveria agonistica per l'impresa salvezza; Bari - Modena in Diretta Streaming | DAZN IT. Attesa Bari, ora serve l'anima. Verso il Modena: una grande speranzaC'è attesa per il rientro in campo. Lunedì il Bari sfiderà il Modena in un match complicato da pronostico ma che non si può certo lasciar sfuggire nella strada verso ... tuttobari.com Verso Bari - Modena, Sottil: Partita scorbutica. Pronti al tour de force, un match alla voltaLe parole dell'allenatore dei canarini in vista della trasferta di Serie BKT a Pasquetta: Nieling è recuperato. Servirà il Modena solido delle ultime partite, non prendere gol fa la differenza ... modenatoday.it 8000 biglietti venduti fino ad ora, considerando i 5000 abbonati. Tanti abbonati non ci saranno, però. Per Bari-Modena si va verso il record negativo di presenze - facebook.com facebook Moreno Longo alza la temperatura alla vigilia del Modena: «Bari, fuori il carattere» x.com