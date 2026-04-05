Bari-Modena lunedì 06 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici Longo chiede una reazione ai suoi

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca a Bari la sfida contro il Modena. Il Bari ha perso le ultime due partite, mentre il Modena viene da due vittorie consecutive, entrambe al “Braglia”: una per 3-0 contro lo Spezia e una per 2-1 contro il Mantova. Le formazioni e i convocati sono stati annunciati, con il tecnico biancorosso che ha chiesto una reazione ai suoi giocatori.

Un Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al “Braglia”. La squadra di Moreno Longo dovrà cercare una reazione contro un avversario che l’ha battuta per 3-0 nel match di andata, e per due volte nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. Longo chiede una reazione ai suoi Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronosticiUn Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al... Venezia-Juve Stabia (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria dei lagunari sulle vespeProsegue la corsa del Venezia in vetta alla Serie B e la gara contro la Juve Stabia potrebbe dare una bella fetta di promozione in massima serie. Temi più discussi: Bari-Modena: le info per il Settore Ospiti; Bari-Modena, Longo avvisa: Basta blackout, serve cattiveria agonistica per l'impresa salvezza; Verso Bari - Modena, Sottil: Partita scorbutica. Pronti al tour de force, un match alla volta; Live Bari - Modena - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 06/04/2026. Bari: i convocati contro il ModenaIl Bari di mister Longo si prepara ad ospitare il Modena di mister Sottil in occasione della 33a giornata Serie BKT in programma domani, lunedì. tuttob.com Attesa Bari, ora serve l'anima. Verso il Modena: una grande speranzaC'è attesa per il rientro in campo. Lunedì il Bari sfiderà il Modena in un match complicato da pronostico ma che non si può certo lasciar sfuggire nella strada verso ... tuttobari.com BARI-MODENA, TORNANO MANTOVANI E VERRETH, OUT IN 5 In vista della sfida casalinga contro il Modena tornano disponibili Mantovani e Verreth, mentre non saranno della gara, oltre allo squalificato Nicola Bellomo, Riccardo Burgio, Ebrima Darb facebook #LNPB #SerieBKT // 33a gior. Bari-Modena : 24 i biancorossi convocati tinyurl.com/2coapqe4 x.com