Quattro cinghiali in pieno giorno Un cittadino li segue e li filma

Un cittadino ha ripreso quattro cinghiali che si trovavano in centro durante le ore diurne. I selvatici sono stati visti passare davanti alla parrocchia della Misericordia e poi si sono spostati verso un bar, dove hanno acquistato il pane. Il video mostra gli animali muoversi tranquilli tra le strade affollate, senza apparente timore delle persone.

Quattro cinghiali in pieno giorno a 'pascolare' in centro: "Prima sono andati a messa alla parrocchia della Misericordia poi al bar e a comprare il pane" ironizza un cittadino. Il video lanciato sui social ieri è diventato presto virale. L'automobilista che lo ha girato, ha seguito i quattro ungulati con la propria vettura i quali procedevano a passo spedito cercando poco dopo una via di fuga. Gli avvistamenti e le segnalazioni dal centro e dalla periferia sono ormai quotidiane. "Nell'ultima riunione di giunta abbiamo affrontato nuovamente la questione che porterà alla firma, nei prossimi giorni, di un'ordinanza per contenere la problematica" spiegavano lunedì dall'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro cinghiali in pieno giorno. Un cittadino li segue e li filma